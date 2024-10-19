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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.99元，預估目標價為10.28元

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.99元，其中最高估值1.2元，最低估值0.35元，預估目標價為10.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.2(1.2)1.471.531.43
最低值0.35(0.35)0.640.871.13
平均值0.91(0.9)1.111.271.28
中位數0.99(0.95)1.141.31.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值434.27億441.10億446.26億441.73億
最低值400.97億404.25億406.32億441.73億
平均值412.98億420.05億427.12億441.73億
中位數409.27億418.31億427.63億441.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.350.040.844.450.46
營業收入499.67億510.49億529.36億475.32億398.09億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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