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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.47元，其中最高估值1.66元，最低估值1.31元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.66(1.66)3.753.893.84
最低值1.31(1.31)2.473.183.84
平均值1.47(1.46)2.823.563.84
中位數1.47(1.42)2.783.563.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值197.52億294.11億210.14億218.88億
最低值185.80億195.28億202.03億218.88億
平均值189.84億211.06億205.91億218.88億
中位數189.29億199.05億205.58億218.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.071.224.474.100.82
營業收入223.76億205.80億193.63億211.61億189.16億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

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