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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調降至10.3元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:18


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)提出目標價估值：中位數由10.95元下修至10.3元，調降幅度5.88%。其中最高估值18.03元，最低估值8.37元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予沃達丰電信公司評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀2位。

沃達丰電信公司今(5日)收盤價為9.3元。近5日股價下跌5.88%，標普指數下跌2.06%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VOD市場預估目標價

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