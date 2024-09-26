鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為10.28元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.95元，其中最高估值1.11元，最低估值0.35元，預估目標價為10.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.47
|1.53
|1.43
|最低值
|0.35(0.35)
|0.64
|0.87
|1.13
|平均值
|0.89(0.89)
|1.1
|1.27
|1.31
|中位數
|0.95(0.89)
|1.14
|1.3
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|434.27億
|441.10億
|446.26億
|441.73億
|最低值
|400.97億
|404.25億
|416.49億
|420.58億
|平均值
|414.06億
|421.04億
|428.50億
|431.15億
|中位數
|413.61億
|417.19億
|426.30億
|431.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.35
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|營業收入
|499.67億
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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