〈熱門股〉車市旺季報到 和泰車止穩 周線終結連2黑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-19 10:06

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迎來第四季傳統購車旺季，國內車市龍頭和泰車 (2207-TW) 受到日本原廠支持，以降價刺激銷量，有利市占進一步提升，本周股價止穩，最高來到 670 元，周線終結連 2 黑。

和泰車於本月初推出改款 COROLLA CROSS 時宣布降價，而日前 CAMRY 改款上市也調降售價、官網也調降了 YARIS CROSS 價格，和泰車說明，降價助攻銷量獲日本原廠認同。

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目前改款 TOYOTA COROLLA CROSS 價格已全面調降，降幅最高達 16%；其中，入門款僅 79.9 萬元，較前代入門款定價一口氣降 6 萬元，若搭配汰舊換新補助，入手價僅 74.9 萬元，和泰車目標年銷仍可衝上 4 萬台規模。

儘管車市有受到上半年房市熱絡產生的排擠效果影響，不過，TOYOTA COROLLA CROSS、RAV4 和 YARIS CROSS 仍包辦熱銷車款前三名，顯示和泰車的競爭優勢。

和泰車樂觀看待，傳統購車旺季到來，再搭配新車款降價，買氣回升可期，全年總銷售目標有望達陣。