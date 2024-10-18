鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為11.38元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.65元，其中最高估值0.9元，最低估值0.56元，預估目標價為11.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.2
|0.84
|1.12
|最低值
|0.56(0.56)
|0.56
|0.13
|0.3
|平均值
|0.66(0.66)
|0.81
|0.64
|0.7
|中位數
|0.65(0.6)
|0.77
|0.73
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.24億
|58.09億
|54.09億
|51.02億
|最低值
|46.91億
|41.14億
|37.20億
|38.04億
|平均值
|49.08億
|49.40億
|47.60億
|45.72億
|中位數
|48.67億
|48.55億
|49.89億
|48.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.57
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|營業收入
|34.97億
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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