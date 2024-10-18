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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為11.38元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.65元，其中最高估值0.9元，最低估值0.56元，預估目標價為11.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.9(0.9)1.20.841.12
最低值0.56(0.56)0.560.130.3
平均值0.66(0.66)0.810.640.7
中位數0.65(0.6)0.770.730.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.24億58.09億54.09億51.02億
最低值46.91億41.14億37.20億38.04億
平均值49.08億49.40億47.60億45.72億
中位數48.67億48.55億49.89億48.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.571.070.18-0.470.34
營業收入34.97億42.13億37.29億34.55億42.40億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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