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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.46元，其中最高估值2.71元，最低估值2.32元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.71(2.71)2.873.123.25
最低值2.32(2.34)2.462.552.58
平均值2.52(2.54)2.722.862.92
中位數2.46(2.63)2.732.912.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值65.75億65.71億68.17億68.21億
最低值65.33億63.50億65.35億67.36億
平均值65.55億64.52億66.52億67.78億
中位數65.56億64.50億66.41億67.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.792.352.533.863.46
營業收入57.63億58.40億63.40億69.86億69.81億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCI

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