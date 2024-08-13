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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至10.7元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由10.38元上修至10.7元，調升幅度3.09%。其中最高估值12.57元，最低估值6.8元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀3位。

金羅斯黃金今(13日)收盤價為8.92元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲3.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KGC市場預估目標價

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