鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至1.89元，預估目標價為145元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.13元下修至1.89元，其中最高估值3.84元，最低估值0元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.84(3.84)
|11.41
|13.41
|最低值
|0(1.08)
|3.21
|5.05
|平均值
|1.94(2.14)
|7.06
|10.95
|中位數
|1.89(2.13)
|7.13
|12.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,628,000
|46,358,000
|56,915,730
|最低值
|32,410,000
|37,271,000
|43,002,130
|平均值
|34,055,720
|42,495,540
|51,130,570
|中位數
|34,645,000
|43,523,400
|52,302,210
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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