鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.73元，預估目標價為342.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.77元下修至7.73元，其中最高估值8.49元，最低估值6.63元，預估目標價為342.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.49(8.49)
|14.97
|16.26
|最低值
|6.63(6.63)
|7.55
|13.17
|平均值
|7.7(7.74)
|11.27
|14.65
|中位數
|7.73(7.77)
|11.49
|14.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33,586,000
|48,206,680
|72,689,140
|最低值
|30,845,000
|38,589,000
|49,486,000
|平均值
|32,162,870
|43,241,220
|57,132,680
|中位數
|31,912,000
|43,310,000
|53,175,900
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.85
|8.69
|4.53
|3.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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