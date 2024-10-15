〈台北紡織展〉元太攜紡織所發表彩色電子紙智慧服裝 結合生理資訊應用照護領域

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-15 19:27

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電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (15) 日與紡織所共同發表可變色電子紙應用創新服飾「衣墨（e-MooDress）」，透過電子紙智慧服裝內建心率感測，穿戴者心跳或情緒變化時，可顯示不同圖案，未來更可將生理資訊結合關懷與照護系統。

元太表示，「衣墨」是將電子布料與電子紙材料整合應用在服飾上，使用織物電極感測穿著者心率差異，在上傳資料到雲端的同時，經由彈性織物排線傳輸，驅動電子紙中帶色粒子的移動形成圖案變化，深化使用者與外界的互動，瞄準穿戴產品應用於流行時尚與互動設計市場。

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「衣墨」採用的元太 E Ink Prism 可變色電子紙技術，具有柔韌、輕薄的特性，與紙張或布料相似，依照使用者的需求自由剪裁塑形，可顯示簡潔圖形與異型拼接之可塑性。不需要使用薄膜電晶體（Thin Film Transistor，TFT），可剪裁出多種形狀，如圓形、三角形與不規則形狀等，滿足工業設計的需求。

此次紡織所及元太展出二組「衣墨」產品，均具備動態變換色彩特性，一款採用 E Ink Prism 可變色電子紙技術，搭配表層印刷，在黑白之間漸變，並呈現出洋裝上的英文字母花樣；另一款運用 E Ink Prism 3 可變色電子紙，具有 6 種顏色的選擇，動態的顯示效果，透過程式編輯可展現多元化設計的色彩圖樣。