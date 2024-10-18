【新台股龍捲風】武林永遠不會只有一個人！大銀微、健椿漲停 還有誰可以留意？

鉅亨研報 2024-10-18 17:44

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現在市場對 AI 晶片的需求很瘋狂 (insane)! 台積電董事長魏哲家的一句話，將權王台積電(2330-TW) 的股價盤中推升到 1100 元，今天的盤勢偏向拉積盤，上市櫃下跌家數近 1200 家，權值類股較強，中小型休息，加權指數在日 KD 黃金交叉之下大漲，投資朋友擔心會不會漲完了？今天收週線，在加權週 KD 越過 50 軸時就明確預告，行情將突破前高(也就是歷史高)，今天加權週 KD 已進入 80 軸形成極為強勢的高檔鈍化盤，再根據龍捲風操盤術中階版【股票位置相對論】，台灣 50 逼近歷史高點，加權指數有望跟上會過高，當全市場都在告訴你台積電多少，或著說就只有拉台積電，徐老師當然要跟投資朋友分享，其他好飆股，台股光輝十月，接下該如何操作？

台股即將突破區間震盪 這是破曉前的關鍵時刻

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美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數−1.43%，代表美股沒有避險需求，美國金融股領頭，推升道瓊指數再度創高，台灣的護國神山，成為全球科技股與半導體股的希望，台積電法說會後，台積電 ADR 大漲，推升那斯達克與費半指數上漲，先前 ASML 財報提早公布，造成科技類股下殺，再傳出台積電與輝達不合的消息，試圖打壓股價，結果法說會一開，台積電就壓不住，台積電 ADR 股本輕好拉抬，帶動台股現貨再創高，此行情與操作手法和 10 月初陸股 ETF 相似，中國因十一長假沒有交易，市場上資金轉在新加坡交易的 A50 期貨，台股的陸股 ETF 狂飆，但中國股市正式開盤後就下跌，不想被市場消息影響操作，，從全球經濟與股市到台股詳細分析，搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要每天鎖定 https://youtu.be/UAS53ADIEGc

輝達、鴻海、台積電三巨頭都提出 Blackwell 供不應求，輝達的股價再創新高，鴻海 (2317-TW) 出量震盪，有消息要留意，今天公告 2024 年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價，轉換價格為每股新台幣 300 元，今日收盤價才 207.5 元，台股都被台積電搶盡風頭，看到中國股市，在上證掛牌的工業富聯今天上漲 10%，此外旗下子公司也豪砸新台幣 6.8 億元買下鄭州約 8,600 坪的土地使用權，用來成立新事業總部大樓，今日盤中中國也發布 Q3 GDP，GDP 數據略高於市場預期，但創下 2023Q1 以來最低，因此中國政府近期推動各項救市措施，上證指數也被政策激勵，午盤過後急拉，想了解更多中概行情，一定要鎖定徐老師。

GB200 的一大重點是液冷散熱，大家都知道散熱雙雄奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻 (3324-TW)，此次建準(2421-TW) 也打入 Blackwell 伺服器供應商，其散熱風扇產品最快將於 11 月開始出貨，且因 AI 伺服器水冷散熱系統中，風扇使用量增加，可望推升第四季營收較前季成長；徐老師有特別比較的機殼與散熱概念股就必須留意，GB200 開始邁向水冷解決方案，迎廣 (6117-TW) 積極佈局，年底水冷產品佔伺服器業績比例可望突破 10%，預估 Q4 營收有機會再戰新高，晟銘電 (3013-TW) 昨(17)日舉行法說會，看好輝達 AI 伺服器風潮帶動 sidecar、CDU(冷卻液分配單元)等機櫃需求增加，而晟銘電也想跨入整合業務，目前在試做分歧管與參與 RPU(水路分配單元)組裝，今年累計前 9 月 AI 伺服器營收佔比達 40%(2023 年全年僅 31%)，此外針對 GB200，公司指出目前已在做量產前打樣與最後的客戶驗證，順利的話年底前會出，想要跟上徐老師的腳步迎接 Q4 大行情，直接到 LINE@https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

有人顧的個股就是比較好，矽統 (2363-TW) 併購與轉型有成，日前公布 9 月營收為 1.76 億元，月增 7.15 倍、年增 2.29 倍，也將在下周一提報第 3 季財報至董事會，相關消息提醒持有的投資朋友要留意；非電族群持續追蹤來億 (6890-TW)，今天股價再創高，徐老師特別分享銅板股─三芳(1307-TW)，三芳為全球最大的 PU 合成皮革生產商(全球超過 40% 市占率)，主要產品應用於鞋材，佔營收約九成，多家知名運動品牌(NIKE、ADIDAS、Hoka、On Running、New Balance) 都是客戶，旗下子公司貝達先進材料切入先進半導體耗材，專注於 CMP 研磨拋光墊，毛利率高達 45%，隨著中國市場需求增長，預期 2025 年營收翻倍成長，【風雲再現 108 專案】跟上徐老師。

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