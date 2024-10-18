盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(21)日除息0.15元，參考價18.42元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 17:05
新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為18.42元，相較今日收盤價18.57元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/21
|18.57
|0.15
|0.81%
|0.0
|2024/07/18
|19.84
|0.1
|0.5%
|0.0
|2024/04/22
|15.83
|0.05
|0.32%
|0.0
|2024/01/19
|15.5
|0.35
|2.26%
|0.0
|2023/10/23
|13.56
|0.13
|0.96%
|0.0
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