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金仁寶集團舉辦聯合淨灘 攜手守護海洋生態

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-18 17:09

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金仁寶集團舉辦聯合淨灘，攜手守護海洋生態。(圖：金仁寶提供)

金仁寶集團今 (18) 日在淡水洲子灣舉辦聯合淨灘活動，包括金寶集團 (2312-TW)、仁寶 (2324-TW)、康舒 (6282-TW) 以及神寶醫皆參與淨灘活動，落實海洋生態與海岸環境保護。 

淨灘活動由金寶集團永續長游乃溥、仁寶電腦資深副總魏秋瑞、康舒科技永續長陳國隆的帶領下，志工們捲起衣袖，清理出數百公斤的海洋廢棄物，讓洲子灣重現純淨美景。 


游乃溥表示，期盼淨灘活動讓更多人意識到，解決海洋垃圾問題是保護環境與促進生物多樣性、實現永續發展。魏秋瑞則說，希望淨灘活動不僅是一次淨灘行動，更是一個新的開始，在生活中的每個角落實踐環保。 

陳國隆指出，隨著氣候變遷帶來的挑戰日益嚴峻，將環境永續內化成企業文化顯得更加重要。透過此次活動，希望激勵員工在工作之外，也能關注並實踐生態保護及環境永續的理念。 

為鼓勵員工實踐環保公益，金寶電子、仁寶電腦、康舒科技也特別設置有薪志工假，並藉由平日的垃圾分類及鼓勵自備環保餐具，將環保融入日常。 

金仁寶指出，集團將以行動回饋賴以生存的地球，以己身優勢扮演好價值鏈貢獻者的角色，且將持續投入資源支持社會公義與環境保護，擴大永續效應，兌現綠色未來的承諾。 

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