金仁寶集團舉辦聯合淨灘 攜手守護海洋生態

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-18 17:09

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淨灘活動由金寶集團永續長游乃溥、仁寶電腦資深副總魏秋瑞、康舒科技永續長陳國隆的帶領下，志工們捲起衣袖，清理出數百公斤的海洋廢棄物，讓洲子灣重現純淨美景。

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游乃溥表示，期盼淨灘活動讓更多人意識到，解決海洋垃圾問題是保護環境與促進生物多樣性、實現永續發展。魏秋瑞則說，希望淨灘活動不僅是一次淨灘行動，更是一個新的開始，在生活中的每個角落實踐環保。

陳國隆指出，隨著氣候變遷帶來的挑戰日益嚴峻，將環境永續內化成企業文化顯得更加重要。透過此次活動，希望激勵員工在工作之外，也能關注並實踐生態保護及環境永續的理念。

為鼓勵員工實踐環保公益，金寶電子、仁寶電腦、康舒科技也特別設置有薪志工假，並藉由平日的垃圾分類及鼓勵自備環保餐具，將環保融入日常。