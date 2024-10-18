黃金現貨價衝破2700美元 黃金存摺站上每公克2812元新高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 19:21
美國大選臨近，地緣政治緊張升溫，加大黃金作為避險工具動能，黃金現貨價飆漲衝破新關卡 2700 美元，今 (18) 日台灣銀行盤後交易黃金牌價賣出價創每公克 2812 元的歷史新高，銀樓牌告價也來到每台錢 10620 元的新天價。瑞銀則再度上調預測，看好金價於 2025 年攀升至每盎司 3,000 美元。
受到美國大選來到最後關頭、中東局勢未明帶來的避險需求，以及歐洲央行降息等因素影響，黃金在周五 (18 日) 亞洲盤現貨價首度突破每盎司 2700 美元，再創歷史新高。
世界黃金協會 (WGC) 首席市場策略師 John Reade 昨 (17) 日表示，目前看到更多黃金投資，既有來自高淨值個人的投資，也有來自央行的投資，很大程度來自中國想成為世界最大經濟體，正在與特別是美國爭奪國際影響力，霸權關係緊張，如果美中之間關係和緩並邁向合作，一些投資者購買黃金的原因可能消失。
世界黃金協會 (WGC) 於 10/11 最新報告即顯示，9 月全球黃金 ETF 需求量為 18.4 公噸 (14 億美元)，連續第 5 個月淨流入，其中北美流入 16.2 公噸，連續 3 個月流入；歐洲流出 1.7 公噸，大多流出自英國；亞洲流入 2 公噸，連續 20 個月流入；其他地區則流入 1.9 公噸，ETF 總持有量上升至 3,200 公噸。
瑞銀 (UBS) 日前最新報告指出，隨著美國及全球央行實施貨幣寬鬆政策，黃金持有成本下降將吸引更多投資者配置黃金，同時地緣政治持續緊張、美國總統大選及政府財政赤字上升等不確定性，強化黃金避險需求，加上為應對制裁風險及地緣政治不穩定，各國央行紛紛購買黃金增加儲備多樣性及預計將保持穩定的消費者實體黃金需求，預期 2024 年底金價將達到每英兩 2,800 美元，2025 年則攀升至每英兩 3,000 美元。
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