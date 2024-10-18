黃金現貨價衝破2700美元 黃金存摺站上每公克2812元新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 19:21

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美國大選臨近，地緣政治緊張升溫，加大黃金作為避險工具動能，黃金現貨價飆漲衝破新關卡 2700 美元，今 (18) 日台灣銀行盤後交易黃金牌價賣出價創每公克 2812 元的歷史新高，銀樓牌告價也來到每台錢 10620 元的新天價。瑞銀則再度上調預測，看好金價於 2025 年攀升至每盎司 3,000 美元。

受到美國大選來到最後關頭、中東局勢未明帶來的避險需求，以及歐洲央行降息等因素影響，黃金在周五 (18 日) 亞洲盤現貨價首度突破每盎司 2700 美元，再創歷史新高。

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世界黃金協會 (WGC) 首席市場策略師 John Reade 昨 (17) 日表示，目前看到更多黃金投資，既有來自高淨值個人的投資，也有來自央行的投資，很大程度來自中國想成為世界最大經濟體，正在與特別是美國爭奪國際影響力，霸權關係緊張，如果美中之間關係和緩並邁向合作，一些投資者購買黃金的原因可能消失。

世界黃金協會 (WGC) 於 10/11 最新報告即顯示，9 月全球黃金 ETF 需求量為 18.4 公噸 (14 億美元)，連續第 5 個月淨流入，其中北美流入 16.2 公噸，連續 3 個月流入；歐洲流出 1.7 公噸，大多流出自英國；亞洲流入 2 公噸，連續 20 個月流入；其他地區則流入 1.9 公噸，ETF 總持有量上升至 3,200 公噸。