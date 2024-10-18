國泰金李長庚看美國大選 減稅政策須贏者全拿才可能改變

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-18 17:07

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李長庚今天親自出席 2024 年「臺灣氣候行動博覽會」，他受訪時指出，去年底市場預測今年整體資本市場的狀況，其實是相對保守，但今年走到現在，金融市場的表現是超乎各預測機構的預期。

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目前來看，11 月的美國總統大選，就是最大的不確定性，對於美國政策有很一些影響，李長庚舉例，到底民主黨或共和黨是否可能全贏，或是國會本身呈現分裂，都是重要的因素。

李長庚進一步指出，不管哪位候選人當選總統，白宮本身都有權力來做關稅上的改變，但在減稅措施上，一定要經過眾議院、參議院兩院通過，民主黨或共和黨能夠全贏的話，減稅政策才有可能改變。

至於美國大選對台灣的影響，李長庚表示，台灣對於美國來說，美國有匯率操縱國的標準，台灣三項都符合標準，因此，哪位候選人當選總統，對於其他國家來說，本身會有匯率上的影響，標準不一樣，希望台灣有智慧可以因應這問題。