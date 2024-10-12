2024富比世「全球最佳雇主」14家台企進榜 國泰金唯一登百大
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-12 13:53
《富比世》「2024 全球最佳雇主排行榜」日前揭曉，台灣共有 14 家企業進榜，值得關注的是，國泰金控以 75 名的名次成為今年台灣榜單唯一登百大，且歷屆名次最前的企業。
首度進榜就擠進百大的國泰金控，在疫情挑戰、數位轉型、AI 衝擊等大環境疊加挑戰下，採行「Place for all」核心理念打造 DEI（Diversity, equity, and inclusion）小鎮，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，打造多元、公平、共融友善職場環境，一舉拿下歷年台灣最佳成績。
《富比世》「全球最佳雇主排行榜」，對全球 50 多個國家 / 地區進行調查，同時對評比企業進行前三年相關數據分析和統計，尤其重視員工反饋，並根據薪資、人才發展和遠距工作選擇等標準進行評分。
國泰金控以「Place for all」核心理念打造 DEI 小鎮，支持員工不同人生階段的多元角色，推出職涯「彈性配速」措施，讓國泰人都能安心發聲並發揮潛能；同時，也重視員工福祉，關懷員工身心健康，舉辦減重競賽「大腹翁小腹婆」等活動，並首創「員工健康、支持綠能、社會共榮」的正向循環模式，此外，亦設有完善員工協助方案（EAP）及職場護理師，提供全方位諮詢服務，幫準爸媽們打造「好孕俱樂部」專屬網站，打造職場歸屬感與心理安全感。
職場優化轉型方面，透過優化數位工具，滿足員工彈性辦公與工作管理的需求，藉由改造職場辦公空間，從實體環境引導溝通，促進跨單位、跨世代的互動與回饋，建立多元、透明、彈性、高效的職場文化。
順應 AI 及數位技術發展趨勢，國泰金控在徵才策略瞄準優秀的數位科技人才、跨界人才，邀請各方好手與國泰一起透過創新技術推動金融服務革新，為公司數位轉型帶來嶄新的視角創造更多可能。
此外，國泰金控為人才創造舞台也同時發表金融科技最新應用技術與趨勢為職志，已連續五年舉辦「國泰金控技術年會」，邀請業界專家共同探討，今年甫於 9 月舉辦，發表內容首度公開國泰生成式 AI(Gen AI) 發展框架，並揭曉跨金融機構打詐實績，首度邀請實證相關夥伴以「跨金融業的科技防詐場景實踐」為題，探討如何運用科技解決產業共通性的資安防詐，驗證聯邦學習全新典範，活動報名人數、在線人數、現場人數、單日破萬觀看次數，同時現場活動近百位國泰技術種子參與，各項成果創下歷屆最佳紀錄。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇