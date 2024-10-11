國泰金前9月獲利突破千億 EPS達6.77元寫同期次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 17:16

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國泰金 (2882-TW) 今 (11) 日揭曉 9 月自結財報，稅後純益 48.4 億元，累計稅後純益 1031.9 億元，年增 73.72%，EPS 達 6.77 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史同期次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創同期新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後純益創歷年同期次高。

國泰人壽方面，9 月稅後純益 10 億元，累計稅後純益 673.1 億元，續創歷史同期次高，本月獲利主要反映資本利得貢獻及避險成本控制得宜。國壽指出，今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。9 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 119 億元及 41 億元。

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國壽說明，9 月 Fed 如期啟動降息循環，並預防性降 2 碼，同時也暗示年內可能再調 2 碼，明年亦有降息空間，在經濟軟著陸的樂觀預期下，提升風險氣氛並帶動股市表現，美債利率則小幅回落。國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，匯率部分雖美元隨降息而走軟，致台幣兌美元單月升值 0.9%，然而，受惠於一籃子貨幣操作表現良好，避險成本控制得宜。

此外，7 至 9 月台幣累計升值 2.5%，國泰人壽避險操作良好，仍增提 50 億元外匯價格變動準備金，截至 9 月底餘額逾 400 億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝，並增加外匯管理彈性。

在資本方面，國壽 9 月淨值比逾 9%，RBC 亦高於 350%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。面對快速變化的金融局勢，國壽表示，將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

保險業務方面，9 月單月及累計的初年度保費，皆穩居業界第一。傳統型商品中，單月及累計的初年度保費收入分別為 51 億元及 435 億元，較去年同期成長 47% 及 15%，其中兼顧民眾醫療保障及公司獲利性的傷害及健康險，業績表現更是突出，今年前 9 月累計初年度保費 106 億元，年成長 45%。

國泰世華銀行 9 月稅後純益 37 億元，累計稅後純益 312.4 億元，超越去年全年，創歷史新高，年成長約 23%。今年以來，核心業務獲利動能強健，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數成長；財富管理各項商品銷量上升，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入成長逾 3 成。主力信用卡產品 CUBE 卡累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 9 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1294%，資產品質維持穩健。