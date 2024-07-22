鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行MTB-US的目標價調升至180元，幅度約4.65%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對M&T銀行(MTB-US)提出目標價估值：中位數由172元上修至180元，調升幅度4.65%。其中最高估值208元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予M&T銀行評價：積極樂觀10位、保持中立12位、保守悲觀0位。
M&T銀行今(22日)收盤價為165.25元。近5日股價上漲4.65%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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