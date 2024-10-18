鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為536.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.66元上修至6.77元，其中最高估值7.03元，最低估值6.22元，預估目標價為536.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.03(6.98)
|8.38
|9.76
|11.55
|最低值
|6.22(6.22)
|6.77
|7.94
|9.8
|平均值
|6.76(6.64)
|7.74
|9.01
|10.84
|中位數
|6.77(6.66)
|7.74
|9.01
|11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.41億
|97.30億
|114.08億
|130.65億
|最低值
|80.39億
|91.73億
|104.38億
|119.54億
|平均值
|81.24億
|94.40億
|109.17億
|126.93億
|中位數
|81.21億
|94.21億
|108.72億
|128.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.85
|2.94
|4.66
|3.65
|5.03
|營業收入
|44.79億
|43.58億
|57.10億
|62.22億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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