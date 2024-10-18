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鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為536.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.66元上修至6.77元，其中最高估值7.03元，最低估值6.22元，預估目標價為536.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.03(6.98)8.389.7611.55
最低值6.22(6.22)6.777.949.8
平均值6.76(6.64)7.749.0110.84
中位數6.77(6.66)7.749.0111

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值82.41億97.30億114.08億130.65億
最低值80.39億91.73億104.38億119.54億
平均值81.24億94.40億109.17億126.93億
中位數81.21億94.21億108.72億128.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.852.944.663.655.03
營業收入44.79億43.58億57.10億62.22億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSISRG

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