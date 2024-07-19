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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為469.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.29元上修至6.42元，其中最高估值6.73元，最低估值6.14元，預估目標價為469.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.73(6.54)8.019.5610.8
最低值6.14(6.14)6.877.859.1
平均值6.45(6.28)7.528.7810.06
中位數6.42(6.29)7.518.910.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值81.40億96.20億112.93億126.24億
最低值79.60億91.55億103.00億119.58億
平均值80.54億93.42億107.88億123.19億
中位數80.53億93.18億107.57億123.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.852.944.663.655.03
營業收入44.79億43.58億57.10億62.22億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSISRG

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