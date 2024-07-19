鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為469.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.29元上修至6.42元，其中最高估值6.73元，最低估值6.14元，預估目標價為469.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.73(6.54)
|8.01
|9.56
|10.8
|最低值
|6.14(6.14)
|6.87
|7.85
|9.1
|平均值
|6.45(6.28)
|7.52
|8.78
|10.06
|中位數
|6.42(6.29)
|7.51
|8.9
|10.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.40億
|96.20億
|112.93億
|126.24億
|最低值
|79.60億
|91.55億
|103.00億
|119.58億
|平均值
|80.54億
|93.42億
|107.88億
|123.19億
|中位數
|80.53億
|93.18億
|107.57億
|123.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.85
|2.94
|4.66
|3.65
|5.03
|營業收入
|44.79億
|43.58億
|57.10億
|62.22億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：易速傳真EFX-US的目標價調升至283.5元，幅度約4.61%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉斯加航空集團(ALK-US)EPS預估下修至4.3元，預估目標價為52.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科ISRG-US的目標價調升至469元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司DHI-US的目標價調升至178元，幅度約5.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇