鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科ISRG-US的目標價調升至469元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對直覺外科(ISRG-US)提出目標價估值：中位數由455元上修至469元，調升幅度3.08%。其中最高估值520元，最低估值380元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予直覺外科評價：積極樂觀20位、保持中立10位、保守悲觀1位。
直覺外科今(19日)收盤價為416.14元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌0.72%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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