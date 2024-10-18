鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.49元，其中最高估值0.55元，最低估值0.42元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.55(0.55)
|0.7
|0.88
|1.07
|最低值
|0.42(0.42)
|0.41
|0.74
|1.01
|平均值
|0.49(0.48)
|0.58
|0.8
|1.04
|中位數
|0.49(0.48)
|0.59
|0.77
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.18億
|11.72億
|14.69億
|16.54億
|最低值
|9.14億
|11.24億
|13.54億
|16.54億
|平均值
|9.15億
|11.50億
|14.12億
|16.54億
|中位數
|9.15億
|11.50億
|14.12億
|16.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.32
|-0.20
|-1.19
|營業收入
|2.91億
|4.73億
|6.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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