鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.47元，其中最高估值0.55元，最低估值0.4元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.55(0.53)
|0.7
|0.88
|1.07
|最低值
|0.4(0.4)
|0.41
|0.69
|1.01
|平均值
|0.47(0.46)
|0.57
|0.78
|1.04
|中位數
|0.47(0.46)
|0.58
|0.78
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.15億
|11.66億
|14.41億
|16.54億
|最低值
|9.00億
|11.23億
|13.47億
|16.54億
|平均值
|9.08億
|11.41億
|13.93億
|16.54億
|中位數
|9.05億
|11.43億
|13.90億
|16.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|2.91億
|4.73億
|6.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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