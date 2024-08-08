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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.47元，其中最高估值0.55元，最低估值0.4元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.55(0.53)0.70.881.07
最低值0.4(0.4)0.410.691.01
平均值0.47(0.46)0.570.781.04
中位數0.47(0.46)0.580.781.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.15億11.66億14.41億16.54億
最低值9.00億11.23億13.47億16.54億
平均值9.08億11.41億13.93億16.54億
中位數9.05億11.43億13.90億16.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS------
營業收入2.91億4.73億6.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKVYO

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