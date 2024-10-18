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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.5元，其中最高估值0.6元，最低估值0.45元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.6(0.6)0.790.910.76
最低值0.45(0.45)0.60.620.76
平均值0.51(0.52)0.680.710.76
中位數0.5(0.52)0.690.690.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.45億22.26億23.12億23.96億
最低值19.74億20.30億20.99億23.96億
平均值20.20億20.85億21.77億23.96億
中位數20.16億20.72億21.52億23.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.802.251.600.161.02
營業收入11.59億10.58億13.65億17.28億17.97億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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