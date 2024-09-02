鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為23.75元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.53元，其中最高估值0.6元，最低估值0.44元，預估目標價為23.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.6(0.6)
|0.81
|0.91
|0.76
|最低值
|0.44(0.43)
|0.6
|0.62
|0.76
|平均值
|0.52(0.51)
|0.69
|0.73
|0.76
|中位數
|0.53(0.51)
|0.69
|0.68
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.45億
|22.26億
|23.12億
|23.96億
|最低值
|19.71億
|20.28億
|20.85億
|23.96億
|平均值
|20.13億
|20.74億
|21.57億
|23.96億
|中位數
|20.06億
|20.61億
|21.19億
|23.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.80
|2.25
|1.60
|0.16
|1.02
|營業收入
|11.59億
|10.58億
|13.65億
|17.28億
|17.97億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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