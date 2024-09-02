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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為23.75元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.53元，其中最高估值0.6元，最低估值0.44元，預估目標價為23.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.6(0.6)0.810.910.76
最低值0.44(0.43)0.60.620.76
平均值0.52(0.51)0.690.730.76
中位數0.53(0.51)0.690.680.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.45億22.26億23.12億23.96億
最低值19.71億20.28億20.85億23.96億
平均值20.13億20.74億21.57億23.96億
中位數20.06億20.61億21.19億23.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.802.251.600.161.02
營業收入11.59億10.58億13.65億17.28億17.97億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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