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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.23元上修至3.3元，其中最高估值3.56元，最低估值3.1元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.56(3.56)4.254.8
最低值3.1(3.1)3.794.18
平均值3.29(3.26)3.964.56
中位數3.3(3.23)3.954.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值134.57億212.08億221.85億
最低值131.81億202.09億211.41億
平均值133.31億207.20億216.99億
中位數133.54億207.02億217.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.713.084.474.43-1.09
營業收入146.23億243.21億231.93億255.64億333.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFC

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