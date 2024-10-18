鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.23元上修至3.3元，其中最高估值3.56元，最低估值3.1元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.56(3.56)
|4.25
|4.8
|最低值
|3.1(3.1)
|3.79
|4.18
|平均值
|3.29(3.26)
|3.96
|4.56
|中位數
|3.3(3.23)
|3.95
|4.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|134.57億
|212.08億
|221.85億
|最低值
|131.81億
|202.09億
|211.41億
|平均值
|133.31億
|207.20億
|216.99億
|中位數
|133.54億
|207.02億
|217.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.71
|3.08
|4.47
|4.43
|-1.09
|營業收入
|146.23億
|243.21億
|231.93億
|255.64億
|333.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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