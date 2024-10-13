郭明錤：OLED iPad Pro 出貨預期慘遭下修 主要是這2大原因

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-13 10:20

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天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，iPhone 16 系列的出貨情況大致符合預期，另外也提到研調機構大幅下修 OLED iPad Pro 出貨預測，是因為價格昂貴，導致 13 吋 iPad Air 出現替代效應。

郭明錤表示，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的需求至今符合預期，供應商甚至被要求在中國十一長假期間持續生產，雖然標準版和 Plus 版的需求相較去年仍未見起色，但整體訂單調整幅度小於 3-5%，基本可以忽略。

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郭明錤維持第四季 iPhone 16 出貨預估為 8800 萬至 8900 萬支，略低於去年同期，會持續觀察 Apple Intelligence 在 10 月下旬上線後對美國市場的表現。