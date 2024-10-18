〈焦點股〉建準水冷商機成長可期 股價放量衝高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-18 11:24
AI 伺服器熱潮持續延燒，第四季需求可望爆發，推升供應鏈營運，水冷散熱供應商也成為主要受惠業者，帶動建準 (2421-TW) 前三季營收登高峰，今 (18) 日股價開平走高，成交量也爆量超過 1.3 萬張。
建準今天早盤以 111 元開出後，於平盤附近遊走，盤中股價衝高，最高漲至 114 元，漲逾 4%，截至上午 11 點，股價暫報 111.5 元，漲幅 2.76%，持續站穩所有均線，成交爆量超過 1.3 萬張。不過觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計賣超 7059 張。
建準 9 月營收 12.74 億元，月減 6.37%，年增 20.31%；累計今年前三季營收 108 億元，寫下歷史同期新高。
AI 伺服器帶動水冷散熱滲透率提升，並同步推升風扇規格以及使用量，建準身為風扇大廠也成為受惠業者。建準提到，推估輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 的風扇使用量，整機櫃將採用 257 顆風扇散熱，而 GB200 將在第四季中開始量產，營運成長可期。
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