〈焦點股〉建準水冷商機成長可期 股價放量衝高

建準今天早盤以 111 元開出後，於平盤附近遊走，盤中股價衝高，最高漲至 114 元，漲逾 4%，截至上午 11 點，股價暫報 111.5 元，漲幅 2.76%，持續站穩所有均線，成交爆量超過 1.3 萬張。不過觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計賣超 7059 張。

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AI 伺服器帶動水冷散熱滲透率提升，並同步推升風扇規格以及使用量，建準身為風扇大廠也成為受惠業者。建準提到，推估輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 的風扇使用量，整機櫃將採用 257 顆風扇散熱，而 GB200 將在第四季中開始量產，營運成長可期。