健保年度最貴藥費！一年花91億元 10月起擴大給付肺癌標靶藥「泰格莎」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 10:47
中央健康保險署為提高肺癌存活率及降低死亡率，自 113 年 10 月起擴大給付治療肺癌表皮生長因子受體 (下稱 EGFR) 基因突變的第三代標靶藥泰格莎 ( 成分 藥品名為 osimertinib )，預估新增嘉惠 4 千名肺癌病友，平均每位病友每年節省約 115 萬元藥費，並新增挹注年藥費約 50 億元，預估單年最高總藥費支出達 91 億元，健保史上給付單一藥品年度費用最高之藥品。
健保署表示，擴大給付適用對象不再限制需腦轉移，及除原 EGFR Exon 19 Del 基因突變，新增 EGFR Exon 21 L858R 基因突變，並由原給付於第 4 期擴大至第 3B 及 3C 期肺腺癌病人的第一線治療，
肺癌已連續 14 年為我國癌症標準化死亡率最高，且 110 年起亦為癌症發生人數第 1 名，肺癌以非小細胞肺癌中之肺腺癌發生率最高，約占所有肺癌的 70~80%，而肺腺癌以 EGFR 基因突變最常見，約 50~60% 的發生率，且約 90% 為 exon 19 與 exon 21。
根據一項 osimertinib 成分藥品第三期雙盲、活性藥品對照、隨機分派的 FLAURA 試驗，納入具 EGFR Exon 19 Del 或 Exon 21 L858R 之局部侵犯性或轉移性 NSCLC，結果顯示 osimertinib 成分藥品相較標準 EGFR-TKI 組，統計上顯著延長無惡化存活期中位數 8.7 個月，降低 54% 發生疾病惡化或死亡風險；顯著延長整體存活期中位數 6.8 個月，降低 20% 發生死亡風險，故健保自 113 年 10 月起擴大給付 osimertinib 成分藥品，有助肺癌病友精準用藥，延長存活期。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇