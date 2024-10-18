健保年度最貴藥費！一年花91億元 10月起擴大給付肺癌標靶藥「泰格莎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 10:47

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中央健康保險署為提高肺癌存活率及降低死亡率，自 113 年 10 月起擴大給付治療肺癌表皮生長因子受體 (下稱 EGFR) 基因突變的第三代標靶藥泰格莎 ( 成分 藥品名為 osimertinib )，預估新增嘉惠 4 千名肺癌病友，平均每位病友每年節省約 115 萬元藥費，並新增挹注年藥費約 50 億元，預估單年最高總藥費支出達 91 億元，健保史上給付單一藥品年度費用最高之藥品。

健保署表示，擴大給付適用對象不再限制需腦轉移，及除原 EGFR Exon 19 Del 基因突變，新增 EGFR Exon 21 L858R 基因突變，並由原給付於第 4 期擴大至第 3B 及 3C 期肺腺癌病人的第一線治療，

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肺癌已連續 14 年為我國癌症標準化死亡率最高，且 110 年起亦為癌症發生人數第 1 名，肺癌以非小細胞肺癌中之肺腺癌發生率最高，約占所有肺癌的 70~80%，而肺腺癌以 EGFR 基因突變最常見，約 50~60% 的發生率，且約 90% 為 exon 19 與 exon 21。