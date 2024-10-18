鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至178.18元，預估目標價為3200元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:10
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由180元下修至178.18元，其中最高估值188.4元，最低估值164.44元，預估目標價為3200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|188.4(188.4)
|212.48
|215.33
|最低值
|164.44(164)
|138.39
|135.06
|平均值
|177.79(178.87)
|181.15
|187.6
|中位數
|178.18(180)
|181
|191.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61,975,000
|73,898,000
|74,656,430
|最低值
|55,502,000
|57,153,000
|60,789,940
|平均值
|58,515,560
|65,557,900
|67,272,530
|中位數
|58,724,500
|65,605,000
|67,633,760
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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