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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至178.18元，預估目標價為3200元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:10


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由180元下修至178.18元，其中最高估值188.4元，最低估值164.44元，預估目標價為3200元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值188.4(188.4)212.48215.33
最低值164.44(164)138.39135.06
平均值177.79(178.87)181.15187.6
中位數178.18(180)181191.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值61,975,00073,898,00074,656,430
最低值55,502,00057,153,00060,789,940
平均值58,515,56065,557,90067,272,530
中位數58,724,50065,605,00067,633,760

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS134.13169.52139.28182.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,842,24747,675,22846,962,40255,944,489

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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