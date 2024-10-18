〈台北紡織展〉三天展期逾3萬人次買家到場 創造商機估約5000萬美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-18 08:42

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紡拓會主辦的 2024 年台北紡織展 (TITAS) 昨 (17) 日閉幕，本屆展覽計有 11 個國家的 385 家廠商參展，展出規模達 990 個攤位，根據紡拓會統計，三天展期約有 3.15 萬人次買家到場參觀採購，未來商機預估約 5000 萬美元。

在全球邁向淨零碳排的浪潮下，紡拓會表示，本屆台北紡織展聚焦「永續環保」、「機能應用與智慧製造」三大核心主題，參展企業展示符合全球紡織產業發展趨勢的創新技術，並致力於開發涵蓋運動、健康及醫療等領域的高功能環保紡織品。

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紡拓會指出，今年展覽產品多以生物降解、生質纖維、可回收及單一材質材料為主，並採用減少染色廢水與降低碳排的製程，如無水染色及原液染色等技術；機能應用方面，則具備吸濕排汗、除臭抑菌、防污涼感等功能，並提供安全防護織物，用於工安、消防及軍用等領域。

此外，展覽也整合紡織上中下游製造商以及紡織機械、縫紉業者，展示結合物聯網、人工智慧等智慧製造技術，為全球品牌商打造低碳、高品質、可追溯的解決方案，展中也特別設立永續地標展區，匯聚纖維製造商、紡織廠和服裝生產商，展示服裝回收和完整的紡織循環經濟。