〈台北紡織展〉戶外品牌客戶動能強 福懋、廣越看好明年成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-16 19:48
福懋 (1434-TW) 總經理李敏章表示，明年戶外服飾客戶成長動能佳，可望帶動長纖布出貨年增 10-15%；廣越 (4438-TW) 董事長吳朝筆同樣看好戶外、運動等客戶成長動能，明年營收可望有高雙位數成長。
李敏章認為，明年消費力道看起來會比今年好一點，2025 年秋冬產品已經看到復甦，今年長織布約有 8-10% 的成長，明年成長力道會更好、目標 10-15%，以客戶群來看，戶外動能最佳，休閒不錯，運動也不會比今年差。
吳朝筆同樣看好，隨著美國聯準會已經決定降息，客戶給予的訂單「都比較正向」，現階段在手訂單能見度約達明年第二季，若以營收來看，今年第四季可望改寫歷年同期新高，明年則可望有高雙位數成長。
吳朝筆指出，目前看到戶外品牌客戶 Patagonia、THE NORTH FACE 恢復速度較快，訂單雙位數成長；運動品牌客戶方面，ADIDAS 自低谷回升、Lululemon 下單量也是逐季增加，明年 New Blance、Under Armour 等客戶也可望有雙位數成長，惟 NIKE 較不明確、還需要再觀察。
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