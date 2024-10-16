〈台北紡織展〉戶外品牌客戶動能強 福懋、廣越看好明年成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-16 19:48

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李敏章認為，明年消費力道看起來會比今年好一點，2025 年秋冬產品已經看到復甦，今年長織布約有 8-10% 的成長，明年成長力道會更好、目標 10-15%，以客戶群來看，戶外動能最佳，休閒不錯，運動也不會比今年差。

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吳朝筆同樣看好，隨著美國聯準會已經決定降息，客戶給予的訂單「都比較正向」，現階段在手訂單能見度約達明年第二季，若以營收來看，今年第四季可望改寫歷年同期新高，明年則可望有高雙位數成長。