〈台北紡織展〉南寶推生質材料環保產品 明年可望放量

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-15 20:53

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許明現表示，運動服飾與紡織品市場持續成長中，台灣在這項領域具關鍵地位，許多領導製造大廠總部設於台灣，易於開發合作，紡織相關應用會是南寶發展的重點產業之一。

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南寶表示，「ECO FRESH」系列可應用在高排汗的瑜珈、高爾夫、登山等運動需求，其生質材料含量可高達 53%，符合環保永續概念，是少數能同時在排汗快速、觸感豐厚舒適與材料環保永續等 3 項功能，都能有優異表現的產品。

除了「ECO FRESH」系列產品外，南寶在今年紡織展也展出耐水壓、防水性予戶外運動用背包的 PUD 塗層、創新性重貼高強度車材接著劑、符合高海拔登山與極地運動需求，防水透濕遠優於業界且環保無毒的濕氣反應型 PU 膠等。

在服裝和袋材應用中，南寶環保的水性 PUD 塗層技術，取代含有揮發性有機化合物 (VOC) 的溶劑產品，已獲得台灣指標性紡織大廠採用，並拓展至海外市場；綠色無毒的 DRY FAST 無氟撥水劑，則是廣泛應用於鞋材，通過動態防虹吸測試超防水並具耐磨特性，目前公司在此類產品已取得全球市佔率第一。