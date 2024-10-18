鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為389.49元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 02:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.1元，其中最高估值7.04元，最低估值3.98元，預估目標價為389.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.04(7.04)
|12.12
|13.16
|11.67
|最低值
|3.98(3.98)
|6.52
|8.06
|9.58
|平均值
|5.96(5.94)
|8.48
|10.55
|10.73
|中位數
|6.1(5.99)
|8.39
|10.56
|10.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|162.41億
|194.19億
|218.22億
|237.21億
|最低值
|158.55億
|179.29億
|194.37億
|214.34億
|平均值
|160.28億
|184.51億
|207.59億
|225.63億
|中位數
|160.24億
|184.61億
|209.45億
|225.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.15
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|營業收入
|75.71億
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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