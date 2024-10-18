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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為389.49元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 02:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.1元，其中最高估值7.04元，最低估值3.98元，預估目標價為389.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.04(7.04)12.1213.1611.67
最低值3.98(3.98)6.528.069.58
平均值5.96(5.94)8.4810.5510.73
中位數6.1(5.99)8.3910.5610.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值162.41億194.19億218.22億237.21億
最低值158.55億179.29億194.37億214.34億
平均值160.28億184.51億207.59億225.63億
中位數160.24億184.61億209.45億225.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.15-3.53-0.21-2.34-2.95
營業收入75.71億89.83億114.27億123.25億143.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPOT

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