金管會：00887爭議是「完美小風暴」 櫃買2周內提查核報告

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 16:16

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連結陸股的 ETF 永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 日前市價暴漲暴跌，溢價一度飆破 220%，10/9 更爆出違約交割，引來主管機關關切，民進黨立委郭國文今 (16) 日於立法院財委會質詢時問及 00887 之亂，金管會副主委陳彥良形容，這是首次遇到的「完美小風暴」 ，已請櫃買中心啟動專案查核，櫃買中心預計 1、2 周內提交報告。

00887 自 10 月起，市價一路狂飆，最高衝上 38.83 元，溢價幅度一度超過 220%，在陸股結束長假、恢復交易後，市價迅速回跌，10/14 溢價已經降至 27% 左右，15 日又跌到 10.4%，今天市價續挫逾 6%，以 8.53 元作收，使得溢價進一步收斂至 6% 內。

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不過，00887 上周爆出重大違約交割，總金額達 1469.26 萬元，遭櫃買中心列處置股，禁止當沖交易。證期局證實，有接獲投資人反應，但數量不多。永豐投信於 14 日下午被金管會約「喝咖啡」，業者承諾本周內會讓 00887 溢價幅度收斂至 3% 左右的正常水準。

郭國文今天質詢時問及 00887，陳彥良回應，00887 規模不大，這是完美的小風暴，主要因中國當局祭出多項激勵市場措施，但隨即遇上長假休市，台股在這段期間持續交易，吸引資金湧入。

至於有無人為炒作成分，陳彥良表示，「還不敢肯定」，已請永豐投信提出說明，主管機關有監視機制，業者也承諾會儘速弭平 ETF 大幅溢價情形，收斂至 3% 以內。金管會已經督導櫃買中心啟動專案查核，正持續進行中。