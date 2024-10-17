Meta又裁員 現實實驗室、IG、Whatsapp等多個部門重整
鉅亨網編譯許家華 2024-10-17 13:25
《The Verge》周三 (16 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 近日開始在多個部門進行裁員，尤其是 WhatsApp、Instagram 和 Reality Labs，部分員工表示已遭解雇。
此次裁員似乎是公司內部團隊重組的一部分，而非全公司減員。不含此回，Meta 過去兩年間已經裁員超過 20000 人。
一些 Meta 員工也在社交媒體上發表了有關裁員的消息。今年年初，Meta 已經在 Reality Labs 部門進行過裁員。
此前，由於 Meta 下調新冠疫情後的成長前景，因此 2023 年裁員超過 10000 人，2022 年則裁員約 11000 人。
在業務重組的同時，Meta 也在尋找新的增長機會，特別是對於其股票的未來表現，投資者仍需保持關注。
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