中國救房市！「白名單」房地產項目審批貸款金額將翻倍 超過4兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-17 11:09

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中國國務院新聞辦公室周四（17 日）上午 10 時舉行記者會，請住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，並回答記者提問。

以下是這場記者會的重點摘要：

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住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增加到 4 兆元

住建部部長倪虹表示，年底前將「白名單」項目信貸規模增加至人民幣 4 兆元，爭取將所有合格項目納入「白名單」，應幹盡幹。

住建部：9 月底以來 一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加

倪虹說，相關政策發布以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄，特別是 9 月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現了積極變化。

住建部：9 月底一線城市因城施策調整限購措施 北京上海是放寬、廣州是全面取消、深圳是部分取消

倪虹指出，去年開始，住建部已經充分賦予各個城市房地產調控的自主權。四個一線城市在 9 月底分別調整了房地產限購措施，北京、上海是放寬限購條件，廣州是全面取消，深圳是部分取消。

住建部：五項政策支持貨幣化安置房 允許地方發行專項債

住建部部長倪虹表示，將通過貨幣化安置房方式新增實施 100 萬套城中村改造、危舊房改造，主要是考慮有些條件成熟、群眾改造意願迫切、前期工作比較扎實，貨幣化安置可以更好滿足群眾自主選擇房型、地點，又無需等待過渡期。

倪虹說，對於什麼樣的項目可以獲得政策支持，有兩點：一是群眾改造意願強烈、安全隱患突出的要做重點選擇；二是項目的兩個方案要成熟：一個是征收安置方案成熟扎實，另一個是資金大平衡，做到項目總體平衡，避免新增地方債務風險。

主要支持政策有 5 條：一是重點支持地級以上城市，二是開發性、政策性金融機構給予專項借款，三是允許地方發行專項債，四是給予稅費優惠，五是商業銀行根據評估發放貸款。

住建部：為了適應生育二孩需要支持地方增加保障對象住房面積 兜牢住房保障底線

倪虹表示，為了適應生育二孩的需要支持地方結合實際，增加保障對象住宅面積，各城市政府結合當地實際，完善房地產政策之際，一定要加大保障力度，兜牢住宅保障底線。到今年年底，政府計劃讓 450 萬青年人、新市民能夠住進保障性住宅。

金融監管總局：下一步要將商品住宅項目貸款全部納入「白名單」

金融監管總局副局長肖遠企表示，今年以來，城市房地產融資協調機制將合規房地產項目納入「白名單」，下一步要將商品住宅項目貸款全部納入「白名單」，做到「應進盡進」。

金融監管總局：截至 10 月 16 日 「白名單」房地產項目已審批通過貸款 2.23 兆

肖遠企表示，截至 10 月 16 日，「白名單」房地產項目已審批通過貸款人民幣 2.23 兆元，預估到 2024 年底，審批貸款金額將翻倍，超過 4 兆元。

金融監管總局：調整貸款資金撥付方式 做到「應早盡早」

肖遠企說，要調整貸款資金撥付方式，做到「應早盡早」。今後商業銀行和房地產項目公司在協商一致的情況下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的項目資金監管賬戶。

金融監管總局：進入「白名單」的商品住宅項目 商業銀行要做到「應貸盡貸」

肖遠企強調， 中共中央政治局會議要求，要促進房地產市場止跌回穩，加大「白名單」項目貸款投放力度，金融監管總局正在全力抓好貫徹落實，進一步發揮城市協調機制作用，優化「白名單」管理，支持房地產市場穩健發展。

一是將商品住宅項目貸款全部納入「白名單」管理，做到「應進盡進」。二是進入「白名單」的項目，商業銀行要做到「應貸盡貸」。三是改善貸款資金撥付方式，做到「能早盡早」。

財政部：專項債收購存量商品房由地方自主決策、自願實施

財政部部長助理宋其超表示，對於專項債收購存量商品房用作保障性住宅，這項政策由地方自主決策、自願實施，遵循法治化原則，按照市場化運作方式，在確保項目融資收益平衡的基礎上，地方安排專項債收購存量商品房。

中國人民銀行：大部分存量房貸利率將在 10 月 25 日完成批量下調 借款人 10 月 26 日可查看結果

央行副總裁陶玲說，預計大部分存量房貸將在 10 月 25 日完成批量下調，意味著大家 10 月 26 日就可以透過貸款銀行的指定渠道，查看調整結果，部分中小銀行調整時間會稍晚，總體會在 10 月 31 日前全部完成。

絕大部分借款人都不需要到銀行網點辦理，浮動利率房貸借款人不需要提出申請，銀行系統會批量調整，這部分佔存量房貸 90% 以上。固定利率房貸借款人，可透過銀行手機銀行、網上銀行等渠道辦理。

中國人民銀行：研究允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款收購存量土地 央行提供必要再貸款支持

陶玲表示，央行正會同有關部門抓緊研究，允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購存量土地，央行提供必要的再貸款支持。

自然資源部：將會同有關部門研究設立收購存量土地專項借款

自然資源部副部長劉國洪說，盤活存量閒置土地工作是自然資源部當前工作的重點。在控制新增方面，政府暫停供應去化周期較長城市的商品住宅用地。在盤活存量方面，財政部已宣布允許專項債用於土地儲備。