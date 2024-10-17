search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.31元，預估目標價為23.71元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.31元，其中最高估值1.54元，最低估值1.11元，預估目標價為23.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.45)2.663.362.36
最低值1.11(1.11)1.30.771.25
平均值1.31(1.28)1.821.871.82
中位數1.31(1.28)1.771.931.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.89億184.74億215.18億177.81億
最低值128.34億142.74億126.83億155.02億
平均值134.25億160.98億164.32億162.93億
中位數134.49億159.50億164.04億155.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.261.311.140.240.72
營業收入96.94億125.21億119.37億110.54億113.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOLD

相關行情

台股首頁我要存股
Barrick金礦20.125-0.42%

延伸閱讀


Empty