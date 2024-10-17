鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.31元，預估目標價為23.71元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.31元，其中最高估值1.54元，最低估值1.11元，預估目標價為23.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.45)
|2.66
|3.36
|2.36
|最低值
|1.11(1.11)
|1.3
|0.77
|1.25
|平均值
|1.31(1.28)
|1.82
|1.87
|1.82
|中位數
|1.31(1.28)
|1.77
|1.93
|1.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.89億
|184.74億
|215.18億
|177.81億
|最低值
|128.34億
|142.74億
|126.83億
|155.02億
|平均值
|134.25億
|160.98億
|164.32億
|162.93億
|中位數
|134.49億
|159.50億
|164.04億
|155.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|營業收入
|96.94億
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為22.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為22.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為22.00元
- 金價飆漲 好市多每月金條銷售額逾億美元
下一篇