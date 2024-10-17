search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至13.25元，預估目標價為200.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.04元上修至13.25元，其中最高估值13.35元，最低估值12.78元，預估目標價為200.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.35(13.41)16.1518.1714.07
最低值12.78(12.75)13.915.9514.07
平均值13.17(13.05)14.916.8414.07
中位數13.25(13.04)14.8716.614.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值216.21億233.02億242.33億
最低值208.31億222.24億231.77億
平均值213.98億226.20億237.40億
中位數214.49億226.38億238.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS11.3916.9612.7013.8512.79
營業收入215.22億182.34億194.44億229.56億319.52億

詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNC

相關行情

台股首頁我要存股
PNC金融服務集團191.720.51%

延伸閱讀


Empty