鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至13.25元，預估目標價為200.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.04元上修至13.25元，其中最高估值13.35元，最低估值12.78元，預估目標價為200.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.35(13.41)
|16.15
|18.17
|14.07
|最低值
|12.78(12.75)
|13.9
|15.95
|14.07
|平均值
|13.17(13.05)
|14.9
|16.84
|14.07
|中位數
|13.25(13.04)
|14.87
|16.6
|14.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|216.21億
|233.02億
|242.33億
|最低值
|208.31億
|222.24億
|231.77億
|平均值
|213.98億
|226.20億
|237.40億
|中位數
|214.49億
|226.38億
|238.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.39
|16.96
|12.70
|13.85
|12.79
|營業收入
|215.22億
|182.34億
|194.44億
|229.56億
|319.52億
詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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