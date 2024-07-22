鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為22.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.22元，其中最高估值1.5元，最低估值0.88元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.23
|2.22
|1.82
|最低值
|0.88(0.88)
|1.21
|0.66
|1.08
|平均值
|1.22(1.22)
|1.58
|1.55
|1.38
|中位數
|1.22(1.24)
|1.54
|1.53
|1.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|138.79億
|173.95億
|183.11億
|158.51億
|最低值
|107.77億
|124.33億
|121.78億
|139.82億
|平均值
|131.79億
|148.57億
|148.91億
|149.15億
|中位數
|134.16億
|148.70億
|146.40億
|149.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|營業收入
|96.94億
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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