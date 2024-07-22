search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為22.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 16:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.22元，其中最高估值1.5元，最低估值0.88元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.232.221.82
最低值0.88(0.88)1.210.661.08
平均值1.22(1.22)1.581.551.38
中位數1.22(1.24)1.541.531.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值138.79億173.95億183.11億158.51億
最低值107.77億124.33億121.78億139.82億
平均值131.79億148.57億148.91億149.15億
中位數134.16億148.70億146.40億149.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.261.311.140.240.72
營業收入96.94億125.21億119.37億110.54億113.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOLD

相關行情

台股首頁我要存股
Barrick金礦18.39-0.81%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty