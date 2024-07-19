鉅亨速報 - Factset 最新調查：FMC公司(FMC-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為62.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對FMC公司(FMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.51元，其中最高估值4.15元，最低估值2.92元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.15(4.15)
|5.7
|6.98
|7.81
|最低值
|2.92(2.92)
|3.8
|4.3
|5.02
|平均值
|3.5(3.54)
|4.79
|5.63
|6.42
|中位數
|3.51(3.57)
|4.75
|5.63
|6.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.10億
|50.29億
|53.07億
|55.14億
|最低值
|41.52億
|43.75億
|45.72億
|47.32億
|平均值
|44.53億
|47.86億
|50.17億
|51.23億
|中位數
|44.70億
|48.69億
|50.64億
|51.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.62
|4.22
|5.70
|5.81
|10.53
|營業收入
|46.10億
|46.42億
|50.45億
|58.02億
|44.87億
詳細資訊請看美股內頁：
FMC公司(FMC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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