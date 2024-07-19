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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FMC公司(FMC-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為62.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對FMC公司(FMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.51元，其中最高估值4.15元，最低估值2.92元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.15(4.15)5.76.987.81
最低值2.92(2.92)3.84.35.02
平均值3.5(3.54)4.795.636.42
中位數3.51(3.57)4.755.636.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.10億50.29億53.07億55.14億
最低值41.52億43.75億45.72億47.32億
平均值44.53億47.86億50.17億51.23億
中位數44.70億48.69億50.64億51.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.624.225.705.8110.53
營業收入46.10億46.42億50.45億58.02億44.87億

詳細資訊請看美股內頁：
FMC公司(FMC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSFMC

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