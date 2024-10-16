〈台北紡織展〉絲織公會攜產紡協會辦發表會 多家業者推新品加速合作
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-16 20:23
為協助紡織業者進行研發交流合作及與上下游間的策略聯盟，以利開發新產品，共創商機，絲織公會及產紡協會也於台北紡織展期間，合辦「台灣紡織品新趨勢發表會（Taiwan Textile Trend）」。
絲織公會理事長、台富 (1454-TW) 董事長莊燿銘表示，發表會迄今已辦理 25 屆，今年報名參加人數達 880 人，部份上下游業者透過此活動已進行合作開發新產品，包含商談購用新紗種，或是嘗試進行特殊的後處理加工。
今年「台灣紡織品新趨勢發表會」主要活動分為「新產品展示與合作交流」及「新產品發表及研討會」等二部分，藉此促進整體紡織上中下游同業的策略聯盟，協力開發新產品，共創商機。
「新產品展示與合作交流」共有 35 家參展廠商參與，展示各類機能性及產業用新纖維、新紗種、環保再生及經特殊加工之織物等新產品，並與相關業者進行合作交流；新產品發表及研討會則有 13 家業者聯合發表新產品，主題涵蓋綠色環保、減碳產品及製程、紡織業 AI 應用、數位轉型等。
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