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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.06元，預估目標價為76.70元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 18:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.18元下修至8.06元，其中最高估值9.64元，最低估值7.58元，預估目標價為76.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.64(9.64)11.8510.4313.42
最低值7.58(7.58)6.856.877.9
平均值8.27(8.32)8.488.579.53
中位數8.06(8.18)8.228.849.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,168.69億2,608.94億2,720.66億2,240.65億
最低值1,352.43億1,297.56億1,250.59億1,941.64億
平均值1,844.14億2,034.06億2,011.29億2,049.15億
中位數1,914.31億2,113.45億2,185.28億1,965.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.20-2.905.957.918.72
營業收入1,762.49億1,197.04億1,846.34億2,633.10億2,189.45億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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