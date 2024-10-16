鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.06元，預估目標價為76.70元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 18:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.18元下修至8.06元，其中最高估值9.64元，最低估值7.58元，預估目標價為76.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.64(9.64)
|11.85
|10.43
|13.42
|最低值
|7.58(7.58)
|6.85
|6.87
|7.9
|平均值
|8.27(8.32)
|8.48
|8.57
|9.53
|中位數
|8.06(8.18)
|8.22
|8.84
|9.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,168.69億
|2,608.94億
|2,720.66億
|2,240.65億
|最低值
|1,352.43億
|1,297.56億
|1,250.59億
|1,941.64億
|平均值
|1,844.14億
|2,034.06億
|2,011.29億
|2,049.15億
|中位數
|1,914.31億
|2,113.45億
|2,185.28億
|1,965.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.20
|-2.90
|5.95
|7.91
|8.72
|營業收入
|1,762.49億
|1,197.04億
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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