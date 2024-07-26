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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.93元，預估目標價為79.61元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.13元下修至8.93元，其中最高估值10.81元，最低估值8.13元，預估目標價為79.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.81(10.81)12.7412.2713.42
最低值8.13(8.24)7.427.237.88
平均值9.02(9.17)9.429.5210.32
中位數8.93(9.13)9.149.7110.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,892.60億2,897.49億3,034.56億2,537.98億
最低值1,577.82億1,418.02億1,347.39億1,975.39億
平均值2,193.85億2,152.84億2,120.05億2,185.66億
中位數2,177.35億2,099.59億1,996.44億2,043.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.20-2.905.957.918.72
營業收入1,762.49億1,197.04億1,846.34億2,633.10億2,189.45億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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