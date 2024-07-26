鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.93元，預估目標價為79.61元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.13元下修至8.93元，其中最高估值10.81元，最低估值8.13元，預估目標價為79.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.81(10.81)
|12.74
|12.27
|13.42
|最低值
|8.13(8.24)
|7.42
|7.23
|7.88
|平均值
|9.02(9.17)
|9.42
|9.52
|10.32
|中位數
|8.93(9.13)
|9.14
|9.71
|10.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,892.60億
|2,897.49億
|3,034.56億
|2,537.98億
|最低值
|1,577.82億
|1,418.02億
|1,347.39億
|1,975.39億
|平均值
|2,193.85億
|2,152.84億
|2,120.05億
|2,185.66億
|中位數
|2,177.35億
|2,099.59億
|1,996.44億
|2,043.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.20
|-2.90
|5.95
|7.91
|8.72
|營業收入
|1,762.49億
|1,197.04億
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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