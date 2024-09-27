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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.31元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.47元下修至8.31元，其中最高估值9.12元，最低估值7.79元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.12(9.12)12.2112.2713.42
最低值7.79(7.79)7.547.217.9
平均值8.39(8.42)8.7199.9
中位數8.31(8.47)8.628.969.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,143.85億2,880.06億3,015.32億2,017.28億
最低值1,351.20億1,320.17億1,243.64億1,941.64億
平均值1,867.84億2,046.98億2,056.43億1,979.46億
中位數1,918.36億2,094.92億2,185.28億1,979.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.20-2.905.957.918.72
營業收入1,762.49億1,197.04億1,846.34億2,633.10億2,189.45億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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