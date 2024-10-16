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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為19.46元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 18:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.12元，其中最高估值2.55元，最低估值0.63元，預估目標價為19.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.55(1.61)5.352.131.79
最低值0.63(0.54)1.2911.77
平均值1.18(1.06)1.821.71.78
中位數1.12(1.08)1.531.781.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值431.52億475.43億496.45億480.19億
最低值406.53億423.64億439.51億480.19億
平均值416.81億440.75億462.42億480.19億
中位數416.84億435.12億459.65億480.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.070.661.281.201.36
營業收入523.22億472.94億421.66億419.66億459.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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