鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為19.46元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 18:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.12元，其中最高估值2.55元，最低估值0.63元，預估目標價為19.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.55(1.61)
|5.35
|2.13
|1.79
|最低值
|0.63(0.54)
|1.29
|1
|1.77
|平均值
|1.18(1.06)
|1.82
|1.7
|1.78
|中位數
|1.12(1.08)
|1.53
|1.78
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|431.52億
|475.43億
|496.45億
|480.19億
|最低值
|406.53億
|423.64億
|439.51億
|480.19億
|平均值
|416.81億
|440.75億
|462.42億
|480.19億
|中位數
|416.84億
|435.12億
|459.65億
|480.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.07
|0.66
|1.28
|1.20
|1.36
|營業收入
|523.22億
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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