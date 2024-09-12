鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.57元，預估目標價為77.70元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 18:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.73元下修至8.57元，其中最高估值9.58元，最低估值7.86元，預估目標價為77.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.58(9.58)
|12.21
|12.27
|13.42
|最低值
|7.86(7.86)
|7.54
|7.16
|7.9
|平均值
|8.64(8.67)
|9.02
|9.29
|10.1
|中位數
|8.57(8.73)
|8.74
|9.14
|9.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,184.03億
|2,868.51億
|3,004.74億
|2,537.98億
|最低值
|1,351.20億
|1,320.17億
|1,243.64億
|1,941.64億
|平均值
|1,888.78億
|2,088.77億
|2,059.75億
|2,165.63億
|中位數
|1,950.00億
|2,131.98億
|2,067.80億
|2,017.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.20
|-2.90
|5.95
|7.91
|8.72
|營業收入
|1,762.49億
|1,197.04億
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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