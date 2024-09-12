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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至8.57元，預估目標價為77.70元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 18:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.73元下修至8.57元，其中最高估值9.58元，最低估值7.86元，預估目標價為77.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.58(9.58)12.2112.2713.42
最低值7.86(7.86)7.547.167.9
平均值8.64(8.67)9.029.2910.1
中位數8.57(8.73)8.749.149.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,184.03億2,868.51億3,004.74億2,537.98億
最低值1,351.20億1,320.17億1,243.64億1,941.64億
平均值1,888.78億2,088.77億2,059.75億2,165.63億
中位數1,950.00億2,131.98億2,067.80億2,017.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.20-2.905.957.918.72
營業收入1,762.49億1,197.04億1,846.34億2,633.10億2,189.45億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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