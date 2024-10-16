【量大強漲股整理】台積電法說會前震盪?CPO股如何解讀?機器人股有機會東山再起?

鉅亨研報 2024-10-16 17:46

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 341.21 億，投信賣超 4.54 億，自營商賣超 24.62 億，三大法人合計賣超 370.37 億，投信終止連 8 買

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美國四大指數收黑，終場道瓊下跌 324 點，那指下跌 1.01%，費半下 5.28%，美股因 (ASML-US) 艾司摩爾第三季業績遜預期, 下調財測，連帶拖累 (NVDA-US) 輝達等科技股，國際油價下跌超過 4%，能源股受創，美國四大指數收黑，10 月紐約聯準銀行製造業指數暴跌至 - 11.9，創 5 個月新低，本週是重要的財報週，(UAL-US)聯合航空,(MS-US)摩根士丹利和 (NFLX-US)Netflix 即將公布財報，雖輝達大跌 4.69%，(TSM-US)台積電 ADR 下跌 2.64%，不過指標股 (AAPL-US) 蘋果上漲 1.10%，投行看多 iPhone 銷售數據，蘋果創盤中新高，蘋果推出新一代 iPad mini，搭載 A17 Pro 晶片支援 AI 功能；台股今日受艾司摩爾業績, 財測不如預期的影響，開低反映，加上台指期結算，指數最低跌至 22866 點，(2330-TW)台積電，權值 F4 全數下跌，不過在次族群表現帶動下, 機器人族群攻勢相對凌厲，(4562-TW)穎漢,(3379-TW)彬台,(8374-TW)羅昇,(3498-TW)陽程,(1528-TW)恩德聯袂漲停，(6658-TW)聯策,(4583-TW)台灣精銳,(2359-TW)所羅門,(2365-TW)昆盈,(4526-TW)東台齊聲走強，帶動加權指數跌幅收斂，呈現開低走高格局，終場指數下跌 281 點，收報 23010 點，驚險保住 23000 點關卡，成交量縮至至 4105 億元，今日雖然下跌，不過日線出現小紅 K 棒，短線上守穩五日均線，相對強勢，量縮整理後有機會會再明日雙王 (3008-TW) 大立光,(2330-TW)台積電，法說會釋出利多消息下，整理在上，目前選股重於選市。



權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 2.34%，收在 1045 元，守穩千元大關，將於明日召開 2024 年第三季法說會，摩根士丹利對法說會重點預測，第四季度營收與毛利預測為預計第四季營收將環比增長 9%，毛利率將提升至 55.5%，全年營收以美元計算預計增長 27%，優於之前預測的中高 20% 成長率，AI 半導體需求增長，以及蘋果 3nm 芯片產量增加，外資目標價從 1,330 元上調到 1,355；另外 (2317-TW) 鴻海，下跌 0.97%，收在 205 元，鴻海集團旗下鴻佰科技今日出席美國加州聖約瑟會議中心舉行的 2024 年開放運算計畫全球峰會，展示全面集成的 AI 產品線, 以及新一代液冷解決方案，為未來 AI 資料中心賦能，鴻佰科技從伺服器到機櫃, 乃至資料中心集成的全面創新，提升資料中心的能源效率和服務效能，有望為集團帶來營收貢獻，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW)聯發科，上漲 0.78%，收在 1300 元，攜手輝達衝刺 AI PC 即將邁入收成，兩強聯手開發安謀（Arm）架構 AI PC 處理器傳出進入設計定案，明年下半年以台積電 3 奈米開始量產，藉此擴大 AI 相關應用布局，與 x86 陣營英特爾, 超微寡占的 AI PC 處理器市場競爭，並且再度與勁敵高通在 AI PC 領域一較高下，據 FactSet 最新調查，多位分析師，預估目標價為 1420 元。

2024.9.23 佳螢點名，領先點名，十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會，將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現!\

散熱股雙雙噴出! 改寫新高!!!

一再強調的雙題材股，多元題材股都是自金流向的重點!!

點名預告 AI + 散熱雙題材的 (3013-TW) 晟銘電，再創波段新高! 來到 147.5 元大關!

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(3013-TW)晟銘電， 九月營收 8.26 億元，表現亮眼, 呈現雙成長，創近 2 個月以來新高，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收，加上預計 10 月 17 日舉行法說會，預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁，也跨入 Sidecar 水冷機櫃，且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升，隨著預計大量出貨，營收獲

利將【翻倍成長】；佳螢通通領先預告在前面!

(2486-TW) 一詮，上漲 2.06% ，收在 124 元，日前公布 9 月營收，單月營收重返 5 億元整數大關，寫最近 33 個月營收新高紀錄，月增 2.94％, 年增 10.9％，連續第三個月繳出年, 月雙增營收成績單。累計第三季合併營收達 14.66 億元，締造最近 11 季營收高點，季增 9.4％, 年增 11.91％，相對亮眼。

機器人族群攻勢相對凌厲，(8374-TW) 羅昇，上漲 9.77% ，收在 140.5 元，近期因機器人和液冷散熱，股價表現亮眼且 9 月營收 3 億 4777 萬 6000 元，和上個月的 3 億 9989 萬 5000 元相較，減少金額為 5211 萬 9000 元，較上月減少 13.03%，和 112 年同月的 2 億 7847 萬 6000 元相較，增加金額為 6930 萬元，較 112 年同月增加 24.89%；(3498-TW) 陽程，上漲 9.99% ，收在 73.8 元 ，9 月營收為新台幣 2.08 億元，年增率 147.81%，月增率 73.4%，今日股價也有不錯表現；(4583-TW) 台灣精銳，上漲 5.11% ，收在 741 元，Q3 合併營收為 7.59 億元，季增 1.32%，年增 17.4%，來到近 7 季最佳，符合預期；在北美市場表現穩健，供應鏈分散趨勢帶動中國以外的亞洲市場需求增溫下，台灣精銳 Q4 與今年營收都可望維持雙位數年增，台股基本面強勁，加上明日聚焦台積電與大立光法說預期有機會釋出利多下，震盪後將有機會在上，選股重於選市。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師