中秋烤肉用「鮮選我塩麴」 臺鹽：懶人料理健康美味雙贏

中秋佳節慶團圓，烤肉幾乎已是全民運動，不一樣的是，近年養生風潮崛起，塩麴也順勢成為最「食尚」的烤肉調味良伴。專業營養師推薦消費者可使用塩麴替代烤肉醬，減少調味料熱量負擔並降低鈉攝取，用於醃肉可軟化肉質，醃漬蔬菜也可提升鮮味，是中秋烤肉更健康的選擇，無論在家輕鬆烤或者戶外揪團烤，懶人備料一匙速成，方便好用的塩麴一瓶全搞定。