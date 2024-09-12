中秋烤肉用「鮮選我塩麴」 臺鹽：懶人料理健康美味雙贏
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-12 11:25
中秋佳節慶團圓，烤肉幾乎已是全民運動，不一樣的是，近年養生風潮崛起，塩麴也順勢成為最「食尚」的烤肉調味良伴。專業營養師推薦消費者可使用塩麴替代烤肉醬，減少調味料熱量負擔並降低鈉攝取，用於醃肉可軟化肉質，醃漬蔬菜也可提升鮮味，是中秋烤肉更健康的選擇，無論在家輕鬆烤或者戶外揪團烤，懶人備料一匙速成，方便好用的塩麴一瓶全搞定。
臺鹽 (1737-TW) 指出，塩麴被稱為萬用調味料，於烹飪時適量添加，即可取代鹽、醬油、味精等調味料，還能增添料理層次感，是日本家戶必備的健康魔法調味品。台塩生技「鮮選我塩麴」嚴選日本特有菌種，台南後壁好米、潔淨好水、海鹽等食材天然發酵而成，無添加人工甘味劑、防腐劑、色素，臺鹽公司在確保食安的同時，也致力於實踐環境永續的理念。
臺鹽指出，具備健康概念的台塩生技「鮮選我塩麴」，曾二度榮獲比利時國際風味評鑑所 (ITQI) 風味絕佳獎及農業部 Eatender 銀髮友善食品標章肯定，適用於炒、煮、拌、醃多元料理，無論是親子料理手作、職業媽媽快速上菜、健身族備餐、銀髮均衡飲食、素食料理、日式和風佳餚、涼拌小菜、暖心湯品等，一匙萬用塩麴，輕鬆做出健康、美味料理。
臺鹽通霄觀光園區、七股鹽山最有特色中秋必買伴手禮就是「鮮選我塩麴」，因應中秋檔期，「鮮選我塩麴」推出系列產品優惠價，消費者可到台塩生技門市、家樂福、大潤發等零售通路購買。
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